Luiss di Roma al primo posto classifica università del Sole 24 Ore

Roma, 2 gen. (askanews) - La Luiss Guido Carli di Roma è al primo posto nell'indagine annuale del Sole 24 Ore che stila la classifica delle università italiane. Un primo posto accolto con soddisfazione dall'Ateneo: "Il ranking universitario stilato dal Sole 24 Ore, che nelle ultime edizioni ha visto il nostro Ateneo sempre sul podio, attribuisce quest'anno alla Luiss il punteggio totale più alto (82) in assoluto, superando così non solo tra le private le Università milanesi Bocconi (80) e San Raffaele (75), ma anche tutte le statali".

La classifica è articolata su dodici indicatori che misurano i risultati di didattica, ricerca, internazionalizzazione, esperienze lavorative e puntualità negli studi. E "l'analisi minuziosa di questi parametri ha portato la Luiss di Roma a raggiungere il gradino più alto".

"Il primo posto della Luiss premia un Ateneo in continua crescita, come dimostra tra l'altro anche la sua certificazione internazionale Equis", ha dichiarato il vice presidente esecutivo Luigi Serra, sottolineando: "E' una crescita non solo quantitativa, di richieste di ammissioni, ma soprattutto qualitativa, nella sua didattica, nel suo corpo docente, nella sua organizzazione interna. Pur in un contesto globale sempre più competitivo l'80 per cento dei nostri laureati trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo, addirittura il 90 per cento per i laureati in Economia". E - ha ricordato il vice presidente esecutivo - "questo è un risultato di squadra. Dalla presidente Emma Marcegaglia al rettore Paola Severino al direttore generale Lo Storto, dai professori agli studenti, siamo tutti impegnati a dimostrare che in Italia si può (si deve) fare formazione di qualità e di livello internazionale, nell'interesse del Paese".