Roma, 23 feb. (askanews) - "Dopo il rifiuto alle Olimpiadi, Grillo affossa anche la realizzazione del nuovo stadio della Società calcistica As Roma. E' chiaro a tutti ormai che Roma ha un nuovo sindaco, Beppe Grillo, che assume tutte le decisioni, anche quelle più strategiche, esautorando di fatto la Raggi, eletta democraticamente dai cittadini romani". Lo afferma il senatore del Pd Carlo Lucherini, aggiungendo: "Il 'no' allo stadio avrà ricadute sulla città e sulla società sportiva, la quale ha legato alla realizzazione dell'intervento l'impegno ad investire nello sport e nel calcio, in particolare per rendere più competitiva la squadra diretta interessata e, al contempo, l'intero calcio italiano".