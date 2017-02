Roma, 7 feb. (askanews) - "Sono molto soddisfatto dell'incontro di stamattina. La rimozione delle barriere all'interno dello stadio Olimpico è una delle prime questioni che ho affrontato come ministro dello Sport; è stato un lavoro impegnativo ma oggi è stato avviato un percorso condiviso per giungere a una soluzione. Oggi abbiamo messo un punto fermo". Lo ha detto il ministro dello Sport Luca Lotti, rispondendo alle domande dei giornalisti sul vertice al ministero dell'Interno. In merito invece alla data di rimozione delle barriere il ministro Lotti ha sottolineato che "come ha spiegato il Viminale, sarà il Capo della Polizia Gabrielli a stabilire la data. Suppongo tuttavia che questo possa avvenire in tempi relativamente brevi. Lasciatemi ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e continueranno a lavorare per arrivare ad una soluzione positiva", ha concluso Lotti.