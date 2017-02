Genova, 23 feb. (askanews) - "Basta polemiche strumentali: il percorso individuato congiuntamente dalla Regione e dal Dipartimento di protezione civile dimostra il comune riconoscimento della disomogeneità della normativa vigente e la necessità di uno sforzo comune per cambiarla. Cosa che avverrà in poco tempo. Mi auguro ora che tutti i rappresentanti istituzionali e tutti i gruppi politici della Regione diano il loro contributo in tutte le sedi affinché i cittadini e le imprese abbiano le risposte che meritano e i rimborsi che sono dovuti". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo aver incontrato oggi a Roma il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per discutere dei mancati risarcimenti a cittadini e imprese per i danni subiti durante le alluvioni del 2014.

Secondo la Regione Liguria ed il Dipartimento della Protezione civile, le legittime aspettative dei cittadini colpiti e danneggiati non possono essere messe a rischio a causa di problematiche di natura meramente procedurale. Si è quindi condivisa la necessità di lavorare congiuntamente e in tempi brevi per definire una norma primaria che dovrebbe consentire di superare le sovrapposizioni e garantire a tutti gli interessati un trattamento omogeneo.