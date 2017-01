Roma, 31 gen. (askanews) - Il dossier Mal'aria di Legambiente è stato presentato ieri a Bologna con i dati complessi dello smog nelle città italiane in tutto il 2016, una condizione che continua ad essere allarmante con tanti giorni di PM10 fuori controllo in ogni territorio. Continua ad essere pessima la situazione a Frosinone, seconda città d'Italia per giorni di superamento monitorati dalla centralina ARPA di Frosinone Scalo e già 25 giorni di superamenti nel 2017 (al 30 gennaio) con picco di 126 ug/m3 (microgrami per metro cubo di aria) registrato il 29 gennaio.

A Roma invece, nel 2016, sono state registrate 41 giornate di superamento nella centralina arpa di via Tiburtina, e l'anno 2017 vede già diversi superamenti, oggi sono 6 giorni consecutivi con Pm10 alle stelle, dal 25 al 30 gennaio, e nella capitale si respira smog. Ieri tutte fuori le centraline di Tiburtina (61ug/m3), Largo Preneste (61ug/m3), Corso Francia (63ug/m3), Magna Grecia (59ug/m3), Fermi (54ug/m3), Cinecittà (59ug/m3), Bufalotta (58ug/m3), Malagrotta (57ug/m3), Cipro (57ug/m3). Il comune di Roma ha previsto il blocco alle auto benzina EURO 2, immatricolate da più di 16 anni, blocco ritenuto completamente insufficiente dagli ambietalisti.

"Il blocco alle auto con più 16 anni, previsto per questi giorni dal Comune di Roma è completamente insufficiente - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -, stiamo respirando smog da sei giorni e per fermare la mal'aria di Roma bisogna fermare le auto circolanti, non solo i pezzi d'epoca. Chiediamo nei prossimi giorni più coraggio al Comune e provvedimenti incisivi nel rispetto del nuovo Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'aria, tali da vietare la circolazione alle auto benzina, avviare lo stop definitivo ai diesel e un piano per il rilancio del trasporto pubblico; solo così si incoraggiano le persone a viaggiare su mezzo pubblico e a lasciare le auto a casa, abbassando in maniera decisiva il livello di polveri sottili con vantaggio della salute di tutti e dell'ambiente". (Segue)