Roma, 28 dic. (askanews) - "Noi vogliamo e dobbiamo salvare il Forlanini, manufatto straordinario e abbandonato da cui abbiamo tolto centinaia di tonnellate di rifiuti, e che essendo fuori da un decennio dalla programmazione sanitaria non ha trovato più una destinazione". Non lascia spazio a dubbi il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo in Aula alla Pisana dove è in corso la seduta dedicata alla Manovra 2017. Nel rispondere a un emendamento al Defr presentato dai consiglieri di opposizione Fabrizio Santori e Giancarlo Righini di Fdi, Zingaretti ha ricordato la vastità dell'area dell'ex nosocomio ribadendo la volontà da parte della Regione che la struttura resti pubblica. "E' un manufatto immenso, e per trovargli una nuova funzione è richiesto un investimento che comunque non è sotto i 200-250 milioni di euro". (segue)