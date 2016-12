Roma, 20 dic. (askanews) - "Noi non vogliamo fare annunci, ma offrire linee guida a una comunità. In tre anni si sono succeduti 4 governi e 4 amministrazioni comunali a Roma, ma in questa situazione di frammentazione è molto importante fare di tutto per offrire delle certezze. E questo nasce dal rimettere al centro una visione, una strategia, una chiamata a raccolta delle forze migliori di questo campo per indirizzarne le potenzialità". Parole del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel presentare oggi a Roma alle Terme di Diocleziano, il nuovo piano per il turismo regionale. "Se ci fosse più chiarezza, competizione e strategia tra giganti come Fiera di Roma, la Nuvola di Fuksas e il polo congressuale saremmo tutti un po' più forti. Abbiamo un triangolo d'oro formato da Colosseo, aeroporto di Fiumicino e porto di Civitavecchia, con dentro una Fiera che all'interno di un sistema avrebbe ancora più possibilità e la Nuvola che porterebbe occasioni di eccellenza congressuale. Per fare tutto questo bisogna chiamare a raccolta tanti operatori, che però per essere forti hanno bisogno di strategie condivise" ha aggiunto Zingaretti.