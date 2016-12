Roma, 28 dic. (askanews) - "Un protocollo quadro figlio di una lunghissima fase di contrattazione è stata molto lunga ma abbiamo fatto di tutto per approdare a un testo condiviso e rappresenta l'inizio di una nuova fase". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando il documento siglato oggi nella sede della giunta regionale con le organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e con le organizzazioni sindacali che stabilisce criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità per gli appalti pubblici. "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità" questo l'oggetto del protocollo come spiegato oggi. (segue)