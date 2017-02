Roma, 28 feb. (askanews) - "Abbiamo deciso con il Ministro Orlando di prolungare un'esperienza che rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra Istituzioni, con lo scopo di migliorare i servizi ai cittadini. Con il rinnovo del protocollo per il trasferimento di personale regionale negli uffici giudiziari raggiungiamo infatti due importanti obiettivi: offriamo un supporto concreto per ridurre i tempi della giustizia, mettendo a disposizione circa 100 dipendenti regionali negli Uffici giudiziari, che diventano così più veloci ed efficienti; e valorizziamo il capitale umano della Regione, offrendo ai dipendenti la possibilità di scegliere un progetto e una sede in cui mettere a disposizione le proprie competenze". Lo afferma il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in merito al protocollo d'intesa firmato oggi con il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, sottolineando che "su un obiettivo strategico come il buon funzionamento della giustizia, dimostriamo che i dipendenti pubblici non sono un peso, ma - se messi in condizioni di lavorare bene - una grande risorsa".