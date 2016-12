Roma, 29 dic. (askanews) - "Con la realizzazione del nuovo portale rispettiamo un impegno assunto a marzo di quest'anno. Un impegno che abbiamo preso pensando alla necessità di ricordare le vittime dell'eccidio e di trasmettere ai più giovani la memoria di ciò che è stato. Il successo di questa iniziativa è un esempio di come la sinergia e la collaborazione tra le istituzioni può consentire di raggiungere risultati concreti". Così il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, commentando il progetto sulle Fosse Ardeatine. "È compito delle istituzioni democratiche preservare la memoria di quegli eventi per tramandarla alle nuove generazioni. Per costruire percorsi di confronto sulla tragedia di allora e per fornire ai ragazzi e alle nostre ragazze strumenti di conoscenza utili a renderli cittadini consapevoli. Un impegno - ha concluso Zingaretti - che abbiamo assunto con convinzione, consapevoli che la nostra vita civile non può essere pensata separatamente da quei principi di libertà, democrazia, solidarietà alla base della nascita della Repubblica e che rappresentano oggi più che mai le fondamenta per costruire una comunità unita e solidale".