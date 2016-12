Roma, 29 dic. (askanews) - "Siamo in una fase nuova: a me non interessa arrivare di corsa a disavanzo zero, perché vogliamo investire sulla sanità. Non ci sto a dire: siamo a zero e la gente muore negli ospedali". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo in aula alla Pisana dove è in corso la seduta dedicata al Bilancio 2017. "Sulla sanità spendiamo di più, dice il consigliere Sbardella. Certo che sì, qual è il problema? Siamo vittime da anni di un commissariamento che ha spostato l'asse sugli equilibri finanziari che ha voluto dire decreti di destrutturazione del sistema". "Dobbiamo rinunciare alla finanziarizzazione della sanità guardando in faccia il mostro. I due pilastri erano stare nei termini di budget e nei Lea. Noi abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi: per due anni disavanzo sotto il 5 per cento del budget e contemporaneamente sono stati aumentati i Lea fino a 169 punti. Siamo l'unica Regione - ha aggiunto il presidente Zingaretti - sotto commissariamento che può dire che i due macroelementi sono stati ottenuti. Questa non è una vittoria solo della maggioranza, ma di una condivisione strategica che in anni ha prodotto effetti".

