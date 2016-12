Roma, 29 dic. (askanews) - "Per quanto riguarda il mio futuro, il mio destino e il futuro di questa istituzione, io personalmente in vita mia non mi sono mai fatto influenzare da indiscrezioni giornalistiche e credo che l'autonomia della politica si basi anche non nell'isolamento, ma in un rapporto con i mass media attento e sereno. Non è all'ordine del giorno nessuna discussione su scigliomenti anticipati ed è mia intenzione, e lo ribadisco l'obiettivo politico, essere il primo presidente della regione Lazio che prova a rivincere le elezioni". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando in Aula dinanzi al Consiglio regionale riunito per la discussione del Bilancio 2017, replicando ad una sollecitazione del vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Storace, in merito ad una sua possibile uscita dalla regione prima del 2018.