Lazio, Zingaretti: nel 2016 diagnosticati oltre 1300 tumori

Roma, 4 feb. (askanews) - Oggi è la Giornata Mondiale contro il cancro. Nella lotta a questa malattia, la diagnosi precoce rimane lo strumento fondamentale per aumentare l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione ed è per questo il Sistema Sanitario Regionale del Lazio offre gratuitamente ad una larga fascia della sua popolazione strumenti efficaci per identificare precocemente, contrastare e limitare le conseguenze di alcuni tipi di tumore. Questo avviene attraverso tre programmi di screening che sono stati potenziati negli ultimi anni: prevenzione dei tumori della mammella, rivolto alle donne nella fascia di età 50-69 anni (e aperto nel mese di ottobre anche alle donne fuori fascia); la prevenzione dei tumori del collo dell'utero, rivolto alle donne nella fascia di età 25-64 anni; prevenzione dei tumori del colon retto, rivolto a uomini e donne nella fascia di età 50-74 anni. (segue)