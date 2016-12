Subiaco (Rm), 27 dic. (askanews) - "È una manovra che credo possa incontrare pur nel confronto tra maggioranza e opposizione il sostegno a un principio di svolta perché oltre al ticket inizia anche il calo dell'Irpef, ci sono buoni investimenti. Certo è una manovra figlia del lavoro di questi anni e di scelte fatte insieme in quel Consiglio. Mi auguro che prevalga questo spirito". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Subiaco in merito ai lavoro alla Pisana sulla manovra 2017 che prenderanno il via oggi pomeriggio.