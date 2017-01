Roma, 18 gen. (askanews) - "112 nel Lazio è una piccola rivoluzione che ha coinvolto, all'insegna della collaborazione, tutti gli organi dello Stato. Sta funzionando ed è bene farlo conoscere anche alle nuove generazioni, perché qui passa molto di più di un servizio ai cittadini ma passa una sensazione di sicurezza che va trasmessa alle persone e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi. Quindi portare le scuole a visitare questo luogo in cui queste persone lavorano ore e ore a contatto con i disastri umani è molto importante". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, incontrando nella sede della Centrale operativa del Nue 112 gli studenti dell'Istituto Leopoldo Pirelli di Roma in occasione della Giornata della Sicurezza, di fatto il primo OPEN DAY 112. L'iniziativa, promossa dalla Regione Lazio, è iniziata ieri martedì 17 gennaio e si conclude oggi presso la Centrale Operativa del 112, la 'Casa della sicurezza per Roma e provincia', alla presenza di Carmelo Tulumello Direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Civile, Carlo Rosa del NUE 112 e Daniele Di Micco Responsabile della Formazione Sviluppo NUE 112, che hanno visitato l'istituto romano nella giornata di ieri per fare agli studenti una sorta di 'corso accelerato' sull'educazione alla sicurezza e sui principi basilari dell'emergenza. Si tratta di un progetto fortemente educativo, che sarà replicato in altre scuole del Lazio, per promuovere e formare una coscienza civica negli studenti, che oggi sono nella nuova struttura, per capire 'sul campo' cosa fare in caso di emergenza. La Centrale operativa del Nue - ha ricordato Zingaretti - il territorio di Roma e provincia per un totale di 3,5 milioni di cittadini ed è stata inaugurata nel 2015. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, ARES 118 e Vigili del Fuoco.