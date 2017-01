Roma, 10 gen. (askanews) - "Io sono un presidente che taglia i nastri ma che dice anche tanti no, ma ogni taglio di nastro è compatibile con la tenuta del sistema". Parole del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha appunto tagliato il nastro per l'inaugurazione del reparto di psichiatria al Policlinico Tor Vergata. Struttura moderna e all'avanguardia - come spiegato oggi - costruita con un finanziamento di 1 milione di euro, il nuovo Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Policlinico Tor Vergata era atteso da 15 anni ed è destinato a divenire un punto di riferimento importante per la salute psichiatrica per l'intero Lazio. 15 i posti letto per l'assistenza psichiatrica in un'area della Capitale in cui il fabbisogno reale raggiunge 1 milione e 500 mila pazienti. (Segue)