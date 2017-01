Roma, 18 gen. (askanews) - "Sta nevicando come non nevicava da molti anni però la situazione è sotto controllo. La viabilità interna è garantita anche dopo la bufera di questa notte così come l'accessibilità in tutti i comuni. Avevamo già avviato lo smontaggio del Pass sanitario, perché sta arrivando quello nuovo". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento in merito alle nevicato che stanno colpendo in queste ore le zone colpite dal sisma. spiegando che "i servizi medici sono garantiti dentro dei container, che garantiscono sia pediatria che i servizi elementari, e parte subito il montaggio del nuovo Pass per la stagione invernale. Il contratto era stato firmato la scorsa settimana, quindi, a questo punto, abbiamo ovviamente accelerato. Tempi? Abbiamo previsto 24 giorni ma questo punto proveremo ad accelerare".