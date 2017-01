Roma, 26 gen. (askanews) - "Vi siete mai chiesti cosa sarebbe Roma senza il Tevere? Forse non sarebbe nemmeno mai nata. I suoi argini hanno ispirato leggende e racconti e sono stati teatro di eventi storici, così come di tanti episodi della nostra vita. Insomma, il Tevere è Roma. Per questo investiamo nuove risorse per pulire e valorizzare gli argini, non si può passeggiare e fare sport tra sacchetti di spazzatura e detriti. Una cosa è dire che bisogna cambiare, un'altra è farlo davvero". Parole che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, affida a Facebook per illustrare una nuova iniziativa del suo ente che, attraverso un bando che prevede un finanziamento di 2 milioni e 130 mila euro, consentirà la manutenzione del Tevere nel tratto urbano di Roma Capitale. Nella sede del Circolo Canottieri Tevere Remo, Zingaretti ha fornito oggi i dettagli del bando che prevede appunto l'esecuzione delle prestazioni necessarie per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tratto del Tevere compreso tra Castel Giubileo e l'Isola Tiberina. L'obiettivo finale garantire il miglioramento ed il mantenimento della funzionalità idraulica e la regolarità del deflusso del fiume, lungo il tratto interessato anche in prossimità delle opere d'arte, costituite dai ponti situati nel centro urbano di Roma Capitale. (Segue)