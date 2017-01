Roma, 19 gen. (askanews) - "Voglio ringraziare Acea per l'intervento tempestivo che, grazie al rifornimento con autobotti, ha permesso di garantire l'approvvigionamento idrico in alcune zone di Amatrice e Accumoli. Un intervento che permette di alleviare il disagio alla popolazione già duramente colpita dal sisma e dal maltempo". Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.