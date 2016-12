Subiaco (Rm), 27 dic. (askanews) - "Cotral ha annunciato l'acquisto di un nuovo stock di autobus quindi i 340 nuovi mezzi li stiamo mettendo in strada, ma presto dunque ne giungeranno ancora e non saranno acquistati con fondi regionali ma con fondi del Cotral che ora è una azienda che ce la fa a stare sul mercato". Ad annunciarlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Subiaco per la consegna del nuovo bus bipiano di Cotral.