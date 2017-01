Roma, 4 gen. (askanews) - "Finalmente sulle ex ferrovie concesse si cambia. Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Lazio ed Atac porterà più sicurezza, più qualità e più efficienza, ma soprattutto più attenzione ai bisogni dei cittadini". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commenta la delibera della giunta sull'affidamento dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico sulle ferrovie ex concesse Roma-Lido, Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Giardinetti. "La Regione Lazio - spiega - si impegna a garantire ad Atac la regolarità nell'erogazione dei pagamentie, grazie a questo provvedimento, la Rete Ferroviaria Italiana spa (Rfi) avrà l'affidamento delle infrastrutture ferroviarie della Roma Viterbo e Roma-Lido e a Roma Capitale quella della Roma-Giardinetti mentre la gestione del servizio di trasporto rimarrà ad Atac". "L'obiettivo - conclude Zingaretti - è migliorare la qualità del servizio offerto grazie alla grande esperienza messa in campo dal gruppo Fs ed anche grazie ad un nuovo sistema di monitoraggio della qualità del servizio e della soddisfazione dell'utente che prevede penali a carico del concessionario qualora non vengano soddisfatti i livelli stabiliti".