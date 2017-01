Lazio, Zingaretti: bus Cotral con videosorveglianza a bordo

Roma, 11 gen. (askanews) - "Ce lo avete chiesto in tanti, ora è realtà. Tutti i nuovi autobus Cotral sono dotati di telecamere con videosorveglianza a bordo. Uno strumento utile per individuare in maniera certa ed efficace chi danneggia o chi compie violazioni a bordo. Oltre alle telecamere c'è bisogno dell'impegno di tutti: 340 nuovi autobus sono un patrimonio collettivo da mantenere". Parole che il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, affida al suo profilo Facebook per ricordare quanto la regione e Cotral Spa hanno messo in campo in questi mesi per rinnovare la flotta dei bus.