Roma, 29 dic. (askanews) - "Credo sia una bella idea se ci riusciamo, di tenere il Consiglio regionale ad Amatrice e dovrebbe arrivare, ed io sono d'accordo, in quella seduta ai cittadini terremotati l'annuncio di una commissione, un 'luogo' istituzionale, oltre al sub commissario che è l'interlocutore politico dei cittadini. Penso sia una buona idea e facciamola". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo in aula alla Pisana dove è in corso la seduta dedicata al Bilancio 2017, rispondendo dunque positivamente alle proposte avanzate dal consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio), di convocare il primo Consiglio regionale del 2017 ad Amatrice e di creare un organismo ad hoc per dare ai consiglieri la possibilità di essere puntualmente informati su quanto accade nelle aree colpite dal sisma di agosto e ottobre.