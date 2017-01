Lo sport non si fa con le chiacchiere ma con i fatti concreti

Roma, 16 gen. (askanews) - "La Regione Lazio porta attrezzature sportive in 230 scuole: uniformi, tute, palloni, racchette e tanto altro per permettere alle ragazze e ai ragazzi di fare sport. Prima tappa al liceo Orazio a Montesacro, Roma. Lo sport non si fa con le chiacchiere, ma con i fatti concreti". Così sul suo profilo Facebook il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che questa mattina ha consegnato insieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, i primi kit del progetto "Scuola di Squadra".