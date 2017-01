Roma, 4 gen. (askanews) - "Ecco una buona notizia: assumiamo quasi 1300 medici e infermieri della sanità del Lazio". Così sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Nella nostra Regione, a causa degli sprechi del passato e del commissariamento, c'era il blocco delle nuove assunzioni. Una stagione lunghissima durata ben dieci anni. Oggi questo blocco è finito, basta lavoro precario per 1300 persone. Grazie a tutti i lavoratori e ai cittadini, oggi abbiamo vinto un'altra battaglia per migliorare i servizi per tutti e per ricostruire il Lazio" aggiunge il presidente.