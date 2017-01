Anche chi si trova in frazioni isolate

Roma, 19 gen. (askanews) - "Ci sono 22 squadre al lavoro, oltre 40 mezzi per tenere pulite le strade e tutti i cittadini sono assistiti, anche quelli che si trovano in frazioni isolate, attraverso il 118". A dirlo al Tgr Lazio il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in queste ore ad Amatrice e nelle aree del reatino interessate dalle ultime emergenze, il maltempo e il terremoto.