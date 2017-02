Roma, 23 feb. (askanews) - Un accordo per la realizzazione di un progetto di inclusione sociale ad Ostia che prevede l'apertura di una palestra nei locali sequestrati dal tribunale di Roma all'imprenditore Balini. Si tratta di "Talento & tenacia. Crescere nella legalità" siglato oggi dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Tribunale di Roma e Isabella - Opera Pia Asilo Savoia. L'iniziativa, frutto di una collaborazione della Regione con la sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, è stata realizzata con l'obiettivo di sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro, la promozione della cultura della legalità e dell'inclusione sociale di giovani e meno giovani, residenti nel X Municipio. Si promuoveranno - come spiegaattività sportive gratuite, corsi per gestanti, programmi di dopo scuola, city camp, iniziative culturali ed è inoltre espressamente prevista la costituzione di start up nel settore delle professioni sportive. La Regione Lazio è in questo senso da sempre impegnata sul tema della promozione della cultura della legalità, del contrasto e della prevenzione delle forme di criminalità e il loro livello di incidenza nel tessuto sociale, culturale ed economico del territorio di propria pertinenza. Presenti alla firma Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Roma, Guglielmo Muntoni, Presidente del Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione, Massimiliano Monnanni, Presidente dell'IPAB - Opera Pia Asilo Savoia, Donato Pezzuto, Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Roma, Gianpiero Cioffredi, Presidente Osservatorio sulla Sicurezza, Legalità e Lotta alla corruzione e l'assessore regionale alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza, Rita Visini.