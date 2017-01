Roma, 16 gen. (askanews) - "Non lasceremo soli i lavoratori licenziati di Almaviva. La Regione Lazio è attiva per continuare a chiedere alla società di compiere un atto di grande coraggio e riaprire la vertenza per la riassunzione dei dipendenti. La consultazione interna dei lavoratori ha dato esito positivo e su questo bisogna scommettere". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti durante una riunione in Regione con i sindacati dei lavoratori Almaviva. "Comunque - ha continuato Zingaretti - stiamo lavorando affinchè oltre all'assegno di disoccupazione siano offerte ai lavoratori tutte le opportunità e le possibilità di formazione e accompagnamento al lavoro. Nei prossimi giorni incontreremo il Governo per sostenere queste posizioni e collaborare per individuare le misure più convincenti. Quello che è certo è che in questa battaglia noi ci siamo".