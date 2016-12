Roma, 20 dic. (askanews) - "Valorizzazione dei territori, semplificazione e legalità, formazione, eventi internazionali e turismo congressuale: sono le cinque aree di intervento previste dal Piano del Turismo nel Lazio varato dall'Amministrazione Zingaretti per promuovere il patrimonio storico, ambientale e artistico regionale". Così Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del Pd alla Pisana commentando il nuovo piano per il turismo regionale persentato oggi a Roma dal presidente e dal vicepresidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e Massimiliano Smeriglio. "Per rilanciare il turismo è necessario realizzare un'ampia sinergia fra tutti gli operatori del settore per accrescerne le opportunità e migliorarne le potenzialità. Con il programma 'Lazio emozioni fuori porta, cinque mosse per il Turismo', la Regione investe risorse e presenta una visione di sistema con l'obiettivo di sostenere e incentivare le varie eccellenze del territorio" ha aggiunto.