Roma, 28 dic. (askanews) - "Trasparenza, sicurezza e legalità negli appalti pubblici: sono gli obiettivi centrali del protocollo siglato questa mattina dal presidente Zingaretti e dai rappresentanti degli operatori economici e delle organizzazioni sindacali del Lazio per condividere percorsi e garantire impegni precisi sulla richiesta e la fornitura di beni, servizi e lavori". Così Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del Pd alla Pisana. "Con questo accordo quadro si apre una nuova stagione per la gestione degli appalti pubblici" ha detto, sottolineando che "ognuno sarà chiamato a fare la sua parte per garantire opere e servizi adeguati ai cittadini del Lazio".