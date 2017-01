Roma, 31 gen. (askanews) - "Truffe sanitarie ai danni di pazienti, lavoratori e istituzioni: bene controlli e denunce per chi specula sulla salute delle persone". E' quanto dichiara Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del Lazio del PD, sul suo profilo twitter, in merito alle 23 persone - tra medici, infermieri ed ausiliari in servizio in una unità operativa dell'ospedale "Belcolle" - denunciate per ipotesi di assenteismo e truffa mediante false attestazioni ai danni dell'Asl di Viterbo.