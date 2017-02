Roma, 23 feb. (askanews) - "Una struttura sottratta alla malavita e restituita ai cittadini di Ostia: da luogo simbolo del malaffare, il Porto turistico torna a disposizione della comunità locale e diventa un presidio di legalità in un territorio violato dalla criminalità". Così Massimiliano Valeriani, capogruppo regionale del PD alla Pisana oggi ad Ostia in occasione della firma dell'accordo per la legalità e il sociale. "Grazie all'accordo per la realizzazione del progetto di inclusione sociale nel X Municipio, sottoscritto oggi dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e dai rappresentanti del Tribunale di Roma, l'edificio all'interno del Porto turistico di Ostia ospiterà le attività sportive gratuite promosse dall'Ipab 'Asilo Savoia', un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che si occupa di minori, anziani e famiglie disagiate" ha detto. "Con l'impegno concreto delle istituzioni - ha concluso Valeriani - è possibile contrastare la malavita e aprire una nuova stagione di legalità e di rinascita per Ostia".