Roma, 10 gen. (askanews) - "A distanza ormai di quasi cinque mesi dal primo evento sismico che ha colpito le popolazioni dell'Italia centrale e in particolare i comuni della Regione Lazio, arrivano da più parti le segnalazioni relative al grave ritardo nella consegna dei ricoveri-stalle per gli animali e delle casette per gli allevatori. In virtù dell'ordinanza n.5 del 28 novembre 2016 del commissario straordinario per la ricostruzione, volta a tamponare l'emergenza degli allevatori, il Presidente Zingaretti avrebbe già dovuto autorizzare la fornitura e l'installazione di impianti temporanei, tuttavia ciò non è mai avvenuto". Così Olimpia Tarzia, vicepresidente della Commissione Cultura e presidente del Gruppo Lista Storace in Regione Lazio. "Non sarà certo la determinazione di Giunta stilata con colpevole ritardo solo il 7 gennaio a risollevare le sorti degli allevatori che, ad oggi, sono costretti ad accudire il bestiame in condizioni proibitive per poter proseguire la propria attività economica, unica loro fonte di sostentamento" ha detto annunciando di aver "presentato una interrogazione urgente al fine di conoscere i motivi dei ritardi nella consegna dei ricoveri per gli animali da parte della ditta vincitrice della gara indetta dalla Regione Lazio e le ragioni per cui la determinazione, pubblicata solo oggi fra l'altro, è stata adottata solo in seguito alle avverse condizioni metereologiche che hanno interessato le zone colpite dal terremoto".