Roma, 28 feb. (askanews) - "Si faranno male. Pensavamo di restare isolati: non una voce dalla Regione; non una sillaba dal resto dell'opposizione; zitti pure i grillini. Eppure le indagini su Astral, la società delle strade del Lazio, potrebbero approdare ad una svolta se la magistratura di Rieti dovesse dare peso a quanto verificato finora da tributaria e carabinieri". Lo scrive su Il Giornale d'Italia il vicepresidente de Consiglio regionale del Lazio, Francesco Storace, presidente del Movimento Nazionale per la Sovranità.

"I fatti - dice - abbiamo cominciato a riassumerli lo scorso 20 gennaio con un articolo intitolato non a caso 'Cavallette'; li abbiamo sintetizzati in una dettagliata interrogazione il 27 gennaio che abbiamo illustrato nell'aula della Pisana il 1 febbraio, ascoltando la risposta assolutamente inadeguata dell'assessore Refrigeri. Il contesto è quello di un appaltone stradale dell'Astral per circa 50 milioni di euro, una dozzina di lotti e appena dieci ditte sostanzialmente in gara".

(segue)