Roma, 30 gen. (askanews) - Qualità del cibo scadente, crudo e privo di condimento, somministrato a tutti i pazienti, indifferentemente dalle patologie da cui sono affetti. E' quanto succede da diversi mesi al San Camillo Forlanini secondo quanto denuncia il Vice Presidente del Consiglio regionale, Francesco Storace, che ha presentato una interrogazione per chiedere, al Presidente della Giunta, Nicola Zingaretti, di intervenire presso i vertici dell'azienda ospedaliera San Camillo al fine di revocare alla ditta aggiudicatrice l'appalto di fornitura del servizio di ristorazione per i degenti e mensa dei dipendenti. "Visto il disservizio subito nella consumazione dei pasti - si legge nell'interrogazione - ho chiesto, inoltre, il registro dei controlli effettuati negli ultimi tre anni presso il centro cottura e in ordine al vitto fornito, così come prevede l'art. 13 del capitolato speciale del servizio di ristorazione ai degenti e mensa dipendenti del nosocomio in oggetto".