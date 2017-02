Roma, 22 feb. (askanews) - "In effetti in una sanità al collasso ci mancava la medaglietta ideologica. L'attuazione vera della legge 194 sull'interruzione di gravidanza avrebbe bisogno di molto di più, dalla prevenzione al supporto fino alla cautela previste dalla stessa normativa, e non di sparate propagandistiche che non cambiano di una virgola il problema della non attuazione integrale della legge". Così il capogruppo regionale del Gruppo Misto Pietro Sbardella. "Peraltro, in una regione che non vede nuovi concorsi per medici che aspettano da anni un'opportunità, Zingaretti crea una corsia privilegiata inaugurando la stagione del requisito professionale ideologico. Sembra paradossale che in un ospedale che ha un disavanzo annuale di decine di milioni di euro e dove la gente muore sulle barelle del pronto soccorso e dove vanno a fuoco i padiglioni, il commissario straordinario alla sanità Zingaretti se la cavi con un provvedimento di natura meramente propagandistica che probabilmente gli serve solo per il posizionamento in vista del prossimo congresso del Pd. Sarà opportuno che lo stesso Zingaretti venga a spiegarci in commissione sanità questo obbrobrio amministrativo. Pur ritenendo che si tratti di una questione che non debba confondersi con la religione - conclude Sbardella - è curioso l'assordante silenzio di tutti quei consiglieri della maggioranza che si definiscono orgogliosamente di matrice cattolica".