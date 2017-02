Roma, 7 feb. (askanews) - "Ormai siamo alle comiche. E' andata in scena l'ennesima festa di paese a cui Zingaretti costringe i sindaci all'inaugurazione di ogni singolo nuovo autobus. La novità è che questa volta il presidente ha addirittura scomodato il ministro Delrio a cui ha fatto gridare al miracolo. Probabilmente è un miracolo per pochi intimi perché gli utenti e i pendolari non sembrano essersene accorti". Così il capogruppo regionale del gruppo Misto al consiglio regionale del Lazio, Pietro Sbardella, spiegando che "con un'interrogazione o con apposita audizione in commissione trasporti sarà il caso di verificare se è vero anche che a cotanto miracolo corrispondano centinaia di corse soppresse, o se sia vero che, tra gare bloccate e ripartite perfino visionate dall'Anac, i nuovi mezzi siano sprovvisti delle pedane per disabili e delle dotazioni previste per gli autobus extraurbani. Va bene la propaganda di Zingaretti, ma parlare di miracoli sul Tpl regionale mi sembra veramente eccessivo".