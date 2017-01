Roma, 31 gen. (askanews) - "La vicenda dei furbetti del cartellino scoperta nella Asl di Viterbo purtroppo fa emergere anche nel Lazio l'ennesimo caso di malcostume e frode nel settore pubblico ai danni dello Stato e soprattutto di ignari e onesti cittadini e pazienti. Uno schiaffo in faccia a chi ogni giorno si reca sul posto di lavoro con senso di responsabilità o di chi cerca con affanno un'occupazione". Così Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia che domenica 5 febbraio parteciperà all'evento 'Viterbo città malata?' promosso dalla Fondazione per la Tuscia per aprire un confronto sull'attività della Regione Lazio sulla sanità, dal piano di rientro alle iniziative per il precariato nel settore pubblico. "Questo comportamento va perseguito con sempre maggiore asprezza e senza sconti" sottolinea definendo "grave" l'atteggiamento di alcuni medici e infermieri". "Un plauso va alla Procura e alle forze dell'ordine che stanno facendo piena luce sugli eventi".