Roma, 5 gen. (askanews) - "E' passata sotto silenzio la notizia, ma la sanità della Regione Lazio ha perso in un anno ben dieci posizioni, finendo ultima in classifica di categoria secondo l'indagine condotta da Demoskopika sulla performance sanitaria delle regioni italiane". Così Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fdi in merito a quanto emerge dall'Indice di Performance Sanitaria realizzato dall'Istituto Demoskopika. "Un servizio che va peggiorando di anno in anno" dice, ricordando i casi di sovraffollamento dei pronto soccorso e "le lunghe code" per la vaccinazione antimeningococco, e l'ultimo caso che ha riguardato l'ospedale San Giovanni Addolorata dove una donna incinta ha partorito un bimbo morto dopo aver atteso oltre due ore prima di essere visitata" conclude, dicendosi preoccupato del "silenzio assordante del ministro della Salute Beatrice Lorenzin che ha il dovere di intervenire prima che la situazione diventi irrecuperabile e il Lazio fanalino di coda per le cure ai propri cittadini".