Roma, 20 dic. (askanews) - "Tenere un teatro inagibile o indisponibile vuol dire privare la comunità di un luogo fondamentale che permette di non rimanere esclusi dai circuiti dell'arte e della conoscenza. Ora grazie a questo bando renderemo operativi teatri abbandonati, chiusi, non a norma noi vogliamo che riaprano tutti i teatri del Lazio. Con Alessandra Sartore, assessore al Bilancio con delega al Patrimonio e al Demanio, stiamo portando avanti questo importante lavoro". Parole di Lidia Ravera, assessore regionale del Lazio alla Cultura e Politiche giovanili, commentando i risultati del bando regionale per il recupero dei teatri.