Roma, 4 gen. (askanews) - "Il presidente Zingaretti deve chiarire in maniera chiara e immediata la psicosi meningite e il caos scatenatosi in merito a relativi vaccini". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio per Fi, Adriano Palozzi. "Le notizie stampa dipingono un quadro drammatico, in cui il nostro sistema sanitario si è rivelato di fatto impreparato ad accogliere le numerose richieste di famiglie e utenti del territorio regionale. Una veemente corsa alla vaccinazione, ambulatori presi d'assalto, informazione precarie, disservizi, liste di attesa lunghissime e carenza di personale sanitario che, come sempre, ha cercato di affrontare l'emergenza con professionalità e competenza. Ecco, vorremmo capire dal governatore del Lazio perché sta accadendo tutto questo e come la Regione Lazio ha intenzione di risolvere questo caos preoccupante. Servono risposte concrete e subitanee, per questo - conclude Palozzi - è mia intenzione depositare una interrogazione urgente".