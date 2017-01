Roma, 5 gen. (askanews) - "Consulenze esterne, per Zingaretti un annus horribilis ma solo lui non se ne è accorto. In questo 2016 sono stati ben 34 i bandi di concorso per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale - pubblicati sul sito istituzionale - la gran parte atti alla ricerca di dirigenti da inserire in delicate e importanti aree amministrative e gestionali della Regione Lazio". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio per FI, Adriano Palozzi, spiegando che sono "oltre 8 i milioni di euro, che saranno prelevati direttamente dalle tasche dei già bistrattati cittadini, per pagare i lauti stipendi di queste professionalità esterne, scelte con procedure sì previste dalla normativa ma che attirano perplessità, legate a opportunità e buonsenso". "Avremmo preferito che questi milioni di euro fossero investiti in comparti regionali, oggi in forte crisi, come la sanità e i servizi sociali. Invece ci ritroviamo a commentare l'ennesimo spreco di una giunta, quella di centrosinistra, contraddistintasi solo per immobilismo, spreco di risorse economiche e inefficienza amministrativa" conclude.