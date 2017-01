Roma, 14 gen. (askanews) - "Datemi una diagnosi, ditemi di cosa sto morendo". A lanciare l'appello Vincenza Sicari, ex maratoneta azzurra, che "dal dicembre 2014 - come si legge sul suo profilo Facebook - è costretta in un letto d'ospedale da una malattia non ancora diagnosticata". L'atleta, che si appella al Presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, chiede di fare chiarezza anche tramite un video dall'Ospedale Sant'Andrea di Roma dove è ricoverata. E a rispondere a Vincenza Sicari poco fa è stata, con una nota, la direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea. "La ex maratoneta ricoverata presso il nostro ospedale - spiega il comunicato - è affetta da oltre due anni da una paraplegia la cui natura, dopo numerosi ricoveri in molti e qualificati ospedali italiani, non è stata accertata. I sanitari del nostro reparto di Neurologia, dove è degente, hanno effettuato o ripetuto tutti gli accertamenti ritenuti necessari, anche quelli non considerati appropriati ma fortemente sollecitati dalla paziente o dai suoi legali" sottolinea la direzione dell'ospedale. "La paziente - si legge - non ha peraltro prestato il suo consenso alla esecuzione di alcuni di questi, utili per giungere ad una definizione diagnostica. Non c'è stata alcuna inerzia né alcuna resistenza da parte della equipe curante, ma il rapporto fiduciario con la paziente sembra essersi interrotto. Per i motivi predetti la Sig.ra Sicari è stata dichiarata dimissibile, non certamente perché il S. Andrea non abbia tutte le competenze necessarie per l'approfondimento diagnostico. Pur non ritenendo che altri ospedali possano fare di più di quanto è stato fatto presso il nostro nosocomio, la Direzione non si è mai opposta ad un trasferimento in altra sede" conclude la nota.