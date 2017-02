Roma, 23 feb. (askanews) - "E' un lavoro in fortissima collaborazione con la magistratura che inizia a dare risultati. Grazie a Zingaretti per il suo invito, perché mi consente di essere presente in un momento cruciale nella lotta alla criminalità. Io odio la mafia e amo la società italiana, ma quando arriva la mafia la società è ammalata". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in occasione della firma di una iniziativa per la legalità della Regione Lazio.

"Questi criminali che hanno costruito patrimoni per comprarsi edifici come questo hanno alle spalle migliaia di estorsioni, droga. Non si riflette spesso su come siano arrivati ad accumulare quelle fortune e con che violenza. Quando riutilizziamo un bene come questo facciamo il percorso inverso. Una società malata produce anche istituzioni malate. Qui avviene il contrario: ci sono istituzioni sane che risanano la società. Nel momento in cui riconsegnamo - ha detto al ministro - un bene alla società rimettiamo in moto un meccanismo per evitare che in futuro si ripropongano episodi così. Dovremmo fare più cose come questa: siamo in dirittura d'arrivo per riforma agenzia beni confiscati. Ormai c'è sproporzione tra beni e capacità dello stato di gestirla. Noi potremo dare tante più risposte su questo terreno. Grazie dunque e buona fortuna a chi gestirà questa struttura che è stata un punto nero e ora viene restituita".