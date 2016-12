Roma, 22 dic. (askanews) - "I miei complimenti ai sindaci Paliotta e Pascucci che, con il nuovo servizio Tpl, hanno dato una grande dimostrazione di oculatezza amministrativa riuscendo in questo periodo di spending review a razionalizzare la spesa migliorando un servizio importante come il trasporto pubblico locale. Con queste nuove 15 linee, dunque, non solo si garantisce un trasporto locale tra le due città adeguato alle esigenze dei cittadini che potranno utilizzare solo un biglietto e usufruire anche di un servizio di prenotazione corse, ma si stabilisce altresì una vera sinergia tra due Comuni atta a ottimizzare le risorse economiche e finanziarie a disposizione". Così il deputato Dem, Emiliano Minnucci, che oggi ha partecipato alla presentazione del nuovo servizio tpl Ladispoli-Cerveteri, spiegando che si tratta "di un modello di governance interessante che mi auguro venga preso da esempio anche dalle altre realtà locali come tra l'altro definito anche dalla stessa riforma Madia che, in materia di servizi pubblici locali, indica la strada di reti tra più enti nel rispetto del principio di area vasta".