Roma, 21 dic. (askanews) - "Sono molto felice di annunciare la volontà di fare un liceo dello Sport ad Amatrice è forse più importante di un palazzetto". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della premiazione degli atleti Olimpici e Paralimpici del Lazio che hanno gareggiato e trionfato alle Olimpiadi di Rio 2016 e la società Asd Amatrice Calcio, nella sede del Consiglio regionale del Lazio. "E' una idea che nasce dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha parlato il Miur, sono venuti a parlarmene recentemente. La sposiamo, la condividiamo, mettiamo secondo me a regime anche una bella collaborazione con alcune federazioni che possono dare un valore aggiunto. E' una idea che va oltre le logiche tradizionali sul cosa fare in una zona terremotata - ha aggiunto - cioè ricostruire e far ricominciare una vita: pensare di ospitare qualcuno che normalmente non abita ad Amatrice, perché gli dai qualcosa di più. Normalmente, per un fatto di numeri, non dovrebbe esserci un liceo sportivo ad Amatrice. E' una idea vincente: io penso che la collaborazione tra enti locali, ministero e Coni la porterà a compimento. Certo, i ragazzi dovranno dormire lì, sarà creata una foresteria. Questo è l'inizio: poi con il sindaco ci saranno tutti i dettagli" ha concluso Malagò.