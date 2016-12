Roma, 21 dic. (askanews) - "Sono preoccupato per Roma più che per il Campidoglio, sono preoccupato per la nostra città che vedo ogni giorno non amministrata e non parlo da politico, da persona schierata politicamente, ma parlo da cittadino che pur vivendo in Provincia di Roma vive quotidianamente la città e la vede non amministrata. Questo è il più grande rammarico ed è grande la preoccupazione per la nostra città e il nostro territorio". Non lascia spazio a dubbi il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, rispondendo ai cronisti su quanto sta accadendo a Roma, in Campidoglio, a margine di un evento nella sede del consiglio regionale alla Pisana.