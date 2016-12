Roma, 21 dic. (askanews) - Un liceo dello sport ad Amatrice "mi sembra un'idea importante per il rilancio di un territorio colpito da un evento così drammatico e l'auspicio e la speranza è che possano esserci numerose iniziative per individuare tutti insieme le modalità di rilancio del territorio in occasione della ricostruzione". Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, rispondendo ai cronisti in merito alla possibilità annunciata dal presidente del Coni Giovanni Malagò di realizzare un liceo dello sport ad Amatrice, a margine di un evento nella sede del consiglio regionale alla Pisana.