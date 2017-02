Roma, 3 feb. (askanews) - "La Provincia di Roma è prima in Italia per aumento del numero di imprese, con un tasso di crescita ben superiore alla media nazionale. Bene i dati della Camera di Commercio di Roma: insieme alle ultime stime di Unioncamere, secondo cui il Lazio è la prima regione italiana con la migliore performance (saldo positivo di +11.264 aziende) ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta". Così in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, commentando i dati diffusi oggi dalla Camera di Commercio di Roma.