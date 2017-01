Roma, 13 gen. (askanews) - "Abbiamo convocato per la prossima settimana il tavolo tecnico di coordinamento per la valorizzazione della Tenuta di Castel di Guido che dovrà definire i contenuti del bando pubblico per il rilancio della Tenuta. E' previsto per la prossima settimana anche un incontro con l'associazione coinvolta". Lo dichiarano in una nota congiunta l'assessore regionale del Lazio al Bilancio, Patrimonio e Demanio, Alessandra Sartore e l'assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Carlo Hausmann. "Il tavolo di coordinamento, composto dalla Regione, Roma Capitale, Mibact - Soprintendenza Area archeologica di Roma, l'Arsial e tre esperti del settore, designati dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma in questi mesi ha lavorato alla mappatura dettagliata del bene e ha messo in campo possibili idee di rilancio e di sviluppo dell'area, in vista dell'immissione in possesso della Regione Lazio da parte del Comune di Roma, avvenuta il 28 dicembre, per mezzo del commissario ad acta come previsto dalla legge regionale 14/2008. Il Bando volto alla riqualificazione del bene sarà pronto entro Aprile 2017".